駐京辦將走訪多個內地省份　認為兩地通關是搶人才時機

政府提出搶企業、搶人才政策，但香港正面臨人才流失的情況。特區政府駐北京辦事處接受傳媒訪問指，已到內蒙古宣揚香港優勢，計劃在今年到訪10個內地省市，亦會走進內地大學宣傳，認為內地與香港通關是香港搶人才的理想時機。

政府早前在17個駐內地辦事處和海外經貿辦在成立招商引才專組。駐京辦助理主任陳穎詩指去年到訪內蒙古呼和浩特市，形容當地反應正面，有符合申請高端人才通行證資格的高級管理人才，對來港工作有興趣。她指農曆新年後到訪東北省份，亦會到訪清華大學及北京大學。她續稱高才通接受申請後一周，駐京辦已收到4至5個查詢電話，有來自數學科學及傳統產業等人才；同時將安排內地商務團來港視察，以及重新舉辦兩地青年交流計劃。

對於香港人才流失，陳指吸引內地人才之餘，亦會接觸在京港人，稱吸引內地人才來港，和鼓勵港人到大灣區發展並無衝突，駐京辦亦會接觸在京港人。她指有為搶人才工作制訂關鍵績效指標KPI，期望每年可吸納3.5萬名人才來港，駐京辦人才服務窗口會定期向政府匯報工作情況。