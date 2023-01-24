議員倡財政預算案再派消費券　擴大用途助巿民渡難關

新一份財政預算案將於下月發表，會否再派消費券再惹關注。立法會議員黃國今日(24日)在電台節目表示，市民現時猶如在黑暗隧道盡頭，見到曙光卻處於最困難階段，需要政府伸出援手，因此應再派發至少一萬元電子消費券，同時將消費券用途擴大至可用於民生開支包括繳交水費、電費、煤氣費等，幫助市民渡過難關，這樣比退稅更有用，而且可以刺激經濟。對於有其他政黨認為防疫措施已放寬，質疑應否再派消費券，黃指至少今年應繼續派，市民因疫情捱了3年，經濟恢復過程需時，現時仍未完全恢復。

行政會議成員兼立法會議員林健鋒今日在另一個電台接受訪問時亦認為要再派發電子消費券，指目前最重要是協助社會復甦，派消費券可振興消費市場。要「搞活」經濟，政府應採用「組合拳」，除派發電子消費券外，還要退稅、為中小企提供免息貸款，以及再推「保就業計劃」。另外，應再為企業提供援助，協助度過難關，對整體香港有利，一、兩年後可有回報。對於派發消費券等措施或令政府財政面臨壓力，他認為，政府可以透過發債形式集資，認為政府目前擁有頗為豐厚的財政儲備，發債問題不大。