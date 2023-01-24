何栢良質疑當局基於非醫學考量　致本港復常節奏歎慢板

新冠肺炎肆虐全球逾三載，現時已踏入後疫情時代，各國相繼復常。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(24日)在電台節目表示，新冠病毒雖然沒有消失，但現時已進入「後大流行」階段，對比歐洲不少地方早於1年前解除口罩令，香港現時才開始復常，質疑當局是基於非醫學原因，沒有掌握到本港復常的應有節奏。

防疫政策方面，何栢良表示，港府把新冠視為普通上呼吸道感染，但尚未看齊所有防疫措施，包括繼續要求醫護及學生每日做檢測、建議確診院舍員工不應上班等，代表政府依然擔心新冠的傳染性。他另建議，下周一(30日)起撤銷隔離令的安排應設過渡期，期間維持現時對染疫患者的病假安排。他又提到，部分市民3年都未曾確診，認為有可能是他們不知道自己曾中招，現時也無清晰科學數據顯示，有人因基因主導而沒有染上新冠。

此外，何栢良提到，「長新冠」等標籤某程度上為不必要，復常路上不可「疑神疑鬼」，在有足夠打針率的基礎下，可放心復常。他以麻疹為例，麻疹康復病人首一、兩年身體虛弱，且會有不同後遺症，但醫學上不會稱它們為「長麻疹」，因為大病後患者身體底子弱、易有其他病痛，屬正常現象。他又稱，慶幸自己不屬於政府專家顧問團，因為相關顧問成員要簽署保密協議，疫情有關的言論受限制，更強調受限程度甚至等同問責官員。