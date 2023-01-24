車公廟善信絡繹不絕　解籤龍尾等逾4小時　惟檔主斥安排不當

據傳統年初三赤口不宜到處拜年，不少善信移步至車公廟求籤祈求好運。今日(24日)由早上10時起車公廟已開始實施人潮管制，《東網》記者目測現場有逾千善信輪候入廟，而廟內輪候解籤長龍更長達4小時。不過在廟外的市集則人流稀疏，形成強烈對比。由上午8時至中午12時，共有10962人次進廟。有善信連同整個家族30多人一同入廟祈福，冀疫情盡快過去；有善信則輪候逾1小時求籤看運程，雖求得中籤但亦覺心滿意足。不過由於廟外市集人流不足，有解籤師傅料生意額將大幅下跌，亦有賣風車的檔主批食環署未有足夠宣傳，令許多善信不知有市集，「投(攤位成本)30萬倒錢落海！」

車公廟現場人流如鯽，善信絡繹不絕、香火鼎盛。有不少善信手持風車，祈求轉出好運、風調雨順；也有善信手持多柱香火，誠心祈求來年幸福安康；其中面向車公的求籤位置及元辰殿更是人頭湧湧水洩不通，多名善信排隊求籤、又向職員求教拜太歲和攝太歲。車公廟場外亦有市集供善信購買香火、風車及解籤等，惟人流對比往年有所下跌，不見解籤攤位大排長龍；不少往年大熱的風車店現「拍烏蠅」情況。

善信謝太今早約9時已到車公廟，整個家族30多人一同到場拜神，她稱以往每年均於初三拜車公，故今年亦根據傳統，帶同3子拜神祈求身體健康、學業進步，又稱希望疫情盡快過去可和小朋友一家親外遊；小朋友手拿兩個風車非常開心，被問及有甚麼新年願望時卻靦腆笑稱「諗唔到喎」，謝太隨即補上「希望身體健康啦！」。市民魏小姐兩姊妹和母親3人一同到場求籤，因初三不用拜年故決定拜車公，她亦稱去年也有到場，但今年排隊入場較去年花約雙倍時間，約1個半小時，建議兩個港鐵站分開入口和出口，避免混亂。兩姊妹又指今年兩人共求得3支中籤和1支上籤，均是祈求自身運程、健康和事業，但就未有於場內解籤，因解籤龍尾等逾4小時，笑稱「唔等啦！出面已經等咗個半鐘！」，兩人對籤文內容滿意，認為「做人通常中規中矩，好多嘢要算自己努力，愈爛嘅牌愈要俾心機打！」

廟外市集人流較少，解籤師傅陳天恩表示，今年或因防疫政策解禁，較多人外遊和到內地探親過年，故人潮明顯比去年少30%，他對今年生意額亦不樂觀，直言「生意肯定少咗」，對於當局用鐵馬圍市集且需排隊的安排他亦感不滿，批評「你既然放寬得就唔好搞咁多鐵馬要人排隊，最好好似以前咁順其自然去拜神」。風車店店主曹先生稱今年生意比去年生意少9成，他狠批食環署未有做足宣傳，指示牌不足，僅僅數天他已投入逾30萬成本，形容投標檔口猶如倒錢落海，建議「你加多4、5塊牌周圍貼下個人流就會好好多」。