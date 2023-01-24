政Whats噏：疫後重遊宿霧滿布貧民區　江玉歡：慘不忍睹

疫情3年，唔少市民都趁農曆新年假期出外鬆下，議員江玉歡(Doreen)亦喺3年重遊菲律賓宿霧，佢竟然用滿目瘡痍嚟形容，仲話慘不忍睹，亦都令佢諗到疫後政府資源點運用，直接影響復甦。

Doreen話因為鍾意陽光與海灘，所以以前經常去宿霧，淺水嘅沙灘有好多熱帶魚，旅費亦唔會使太多。事隔3年後，Doreen近日重遊舊地，話感受良多。究竟發生乜嘢事？Doreen今日(24日)喺社交平台貼文，話無論係Mactan島同Cebu市內，到處都見到用鋅鐵同木搭建嘅貧民區，咪以為Mactan係旅遊區會好啲，實際上都係延綿不絕嘅木屋區，衞生情況慘不忍睹。

Cebu市內嘅情況唔見得比Mactan好，Doreen話雖然喺最豪華嘅商場Ayala亦見到有好多名店，市內亦有第一間米芝連食店，但高檔公寓十室九空，高尚商業區同木屋區為鄰，佢覺得好諷刺，而全市最旺嘅竟然係Mactan島上嘅午夜露天disco，嗰度成為當地年輕人嘅蒲點，周圍都見到酒醉青年。

Doreen話3年後見到宿霧嘅滿目瘡痍，就算係佢經常入住嘅酒店都破舊不堪。佢話宿霧係菲律賓第2大城市，人均生產總值每月只有1,200港元，疫情對呢個第2大城市同嗰度嘅旅遊業衝擊有如巨浪。

睇到其他城市嘅發展同問題，佢話對自己有唔少啟發，佢認為天災固然無情，但人係可以改寫命運。佢話疫後政府資源有限，點樣投放，先挽救邊啲人，先後緩急稍有差池，對復甦有影響。