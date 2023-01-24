3噸飲品盒疑未按程序轉交回收商　環署稱將按合約處理

本港紙包盒回收率一直偏低，近日更發現有回收飲品盒不知所終！由去年4月至12月，約3噸由回收站「綠在觀塘」收集的紙包飲品盒，在交予碧瑤廢物處理及回收有限公司後，未有按承諾交往本地唯一認可的紙包飲品盒回收商「Mil Mill喵坊」(下稱喵坊)。環保署表示將會根據合約採取跟進行動，而「喵坊」回應東網表示，回收商必須合法合規處理有關回收品，但同時認為「綠在區區」是環保署項目，署方應必須向市民交代有關政策程序。

「喵坊」早前在社交網站交代「綠在區區」於2022年下半年的紙包盒回收量，只有「綠在觀塘」的數量是0。環保署指根據營運合約，所有「綠在區區」營辦團體須將回收物運送至署方認可的下游回收商「喵坊」回收。而在去年4月前，「綠在觀塘」亦一直將紙包盒直接交予喵坊處理，但由於後者會另外收取運輸運用。至去年4月之後，該區因碧瑤表示可以在不另收運輸費的情況下，一併將收集的紙包飲品盒送往喵坊處理，在獲碧瑤書面確認做法後，將碧瑤列為「綠在觀塘」金屬和廢紙的下游回收商，環保署遂批准「綠在觀塘」將紙包盒交往碧瑤，條件是所有飲品盒最終須交往喵坊處理。

環保署就紙包盒去向回覆表示，「綠在觀塘」曾向碧瑤了解，對方表示將紙包盒暫存倉內，稍後一併送去喵坊。碧瑤於本月17日回覆「綠在觀塘」指，「會將」紙包盒交予下游回收商分類處理。但署方指出，碧瑤回覆無確認及證明該批紙包盒已交付喵坊處理，亦未有提及出口送往其他地方作回收用途。但由於「綠在觀塘」去年4至12月收集約3噸紙包盒交予碧瑤後，其轉交下游回收商的數量仍有待營辦團體確認，環保署目前已要求「綠在觀塘」須將紙包飲品盒直接交予喵坊。