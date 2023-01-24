劏房戶新年盼盡快上簡約公屋　何永賢撰文稱非一般工程撥款

新年伊始，不少基層市民都許下願望，盼可以盡快上公屋。房屋局局長何永賢今日(24日)於社交網站撰文，指早前探望了多名居住不適切居所的基層市民，均表示希望可盡快上公屋或到簡約公屋居住，以改善家庭經濟及居住環境。何更乘機推廣其簡約公屋，認為簡約公屋與一般工程撥款不同，暗示不應用工程造價去判斷簡約公屋的價值。

適逢新年，何永賢表示不少早前曾與不少基層市民接觸，大部分在說起生活苦況時均眼泛淚光，最大的新年願望便是有個安身之所，可以與家人享受家庭生活。而她亦隨即大推簡約公屋，形容簡約公屋「不是一般的工程撥款」，而是可以改善每個家庭生命軌迹的工程。

農曆新年過後，立法會工務小組委員會即將於本月30日開展參觀活動，以了解簡約公屋的示範單位。簡約公屋由去年《施政報告》提出至今，僅公布了其中4塊地的選址，仍有兩塊選址尚未公布，其造價每個單位需約90萬港元，比一般公屋單位更貴而為人詬病；又因暫時公布的選址均位於新界、遠離港九市區，被質疑影響市民入住的吸引力，首批約1,000個單位最快於2024/25年落成。