車Cam直擊：婆婆過馬路跌倒滿臉血　司機途人衝前協助獲讚

助人為快樂之本，一件小事亦可成為港人的正能量泉源。今日(24日)有網上影片平台上傳一段車Cam影片，片中一名推住手推車過馬路的婆婆，疑因失平衡在路邊跌倒，其面部先行着地，不能動彈就此躺在地上。所幸多名熱心路人及司機見狀，立前衝前協助，並報警召救護車。他們的舉動不但為新年伊始增添溫暖，更獲網民們大讚「人間有愛」。

涉事短片片長約1分24秒，事發於大年初一(22日)下午5時許，地點位於長沙灣興華街及長沙灣道交界。當時婆婆行動緩慢的剛過完馬路，就在路邊的行人過路處跌倒。數名在安全島等候交通燈的年輕男女，以及車Cam司機見到後亦不顧自身安危，隨即衝上前了解婆婆的狀況，並替其執拾跌在路邊的雜物。

車Cam車主事後留言表示，事發時上前查看後發現婆婆「成臉血」，並已立即請路人幫忙叫白車，意想不到的是婆婆第一句回覆指，「唔好叫車，怕新婦(媳婦)會鬧」。不少網民看畢有關影片，均大讚上前幫助的市民及司機，「老人家跌親可以好嚴重，要即刻救，片主果然好人，向你致敬」、「人間有愛，愛發在內心的」、「香港真係需要宣揚多啲正能量」。