政Whats噏：兔年經濟挑戰大　玄學家：市民要有勒緊褲頭嘅準備

隨住舊年年尾政府陸續放寬防疫措施，唔少人都期望踏入新一年本港能夠徹底復常，各行各業重拾生機、政通人和。儘管願望很豐滿，但現實可能很骨感。有玄學家推算，即使虎年遠去，香港喺兔年仍要面對唔少挑戰，尤其喺經濟方面，市民要有「勒緊褲頭」嘅心理準備，仲話至少要捱到年尾，先會出現轉機。

玄學家陳法齊話從梅花易嘅卦象中，本港仍處於「受泄」嘅局面，即係支出大而收入少，所以今年嘅經濟基本上係唔好，尤其是春、夏兩季，真係「好唔掂」。至於經濟轉機就唔係無，但起碼都要等到秋季先至會出現。之不過，出口貿易方面可能有好消息，因為外國對香港施加嘅限制或略有放鬆，但對官員實施嘅制裁就唔會撤除。

咁今年政局嘅變化大唔大呢？陳師傅唔會有大變化，依然係建制陣營嘅天下，即使喺夏天會有些少反對聲音冒起，但去到秋季又會歸於沉寂。外界預料區議會喺年底進行換屆選舉，陳師傅話會有非建議制人士「入閘」，但能唔能夠贏得議席就不容樂觀，畢竟支持非建制陣營嘅選民已經大減。

喺疫情方面，陳師傅話卦象顯示問題唔大，尤其是頭兩季會趨於穩定，但資源消耗嘅情況仍會持續；口罩令今年會取消，但最快都要等到立春之後，又或者元宵節左右。至於有人擔心恢復通關會令到疫情輾轉擴散，陳師傅話卦象顯示呢個情況並唔明顯，甚至乎唔會出現。雖然2023年嘅香港運程唔係咁平坦，但陳師傅強調秋冬打後，會較2022年好，大家毌須太過擔心。不過，風水命理信則有、不信則無，好與壞都唔使太上心。