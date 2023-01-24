男子人肉霸車位　反斥輪候司機堵塞入口惹眾怒

本港車多人多，尤其在農曆新年期間，港人駕車拜年，泊車位「一位難求」，街上滿是違例泊車，「人肉霸位」情況更屢見不鮮。有司機今日(24日)在社交平台上傳影片，片中一名身穿藍色外套男子，站在某「咪錶」車位「人肉霸位」，又多次向拍片車主反映其私家車將至，反要求對方「兜多個圈」尋覓其他車位，雙方就此事經多番爭論，事件同時亦引起網民熱議。

有關影片長約1分34秒，拍片司機未有交代事發地點及時間，片中開初就見到男子站在車位前方，與車主爭論泊車位置。車主多次向對方反映，「呢啲叫人肉霸位啊，你咁樣係唔啱㗎叔叔！」但該男仍無動於衷，堅持站在車位，又多次強調自己私家車即將抵達。不過，車主將手機朝向後方拍攝，並未見到男子所講的私家車，又指其他車輛亦在排隊等候車位泊車。惟對方後來責住推至車主，反斥後車停在車位前「塞住個位」。

影片最後未有交代事件結果，但不場網友看見此情況後，均紛紛留言責罵「霸位男」的舉動，有人表示，「個個企一個位，咁你泊X晒啦」、「先到先得係以車輛計」、「佢講嘢都口窒窒，明知自己理虧」。另有網友建議車主與男子鬥到底，「打3條9啦(報警)，仲同佢浪費時間嘈」、「塞住佢，車唔好走，大家齊齊無得泊」。