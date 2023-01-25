舊樓維修問題多　議員促以樓價1%設種子基金

香港舊樓失修問題嚴重，業主就維修保養工程或需繳付高昂維修額，三無大廈更因缺乏管理而日久失修。物業管理業監管局前主席謝偉銓認為物管業仍有不少地方需要改善，其中他指樓宇維修問題日益嚴重，促新樓落成規定發展商以交易徵費方式，例如樓價的1%成立維修保養基金，供業主、法團日後運作；繼續推出「聯廈聯管」試行計劃，共同聘請管理公司及攤分管理多幢大廈的費用。

香港樓宇老化而日益嚴重的樓宇維修問題，謝偉銓則建議分3個類別處理。新樓而言，他建議要做好預防性維修，例如規定發展商以交易徵費方式，例如樓價的1%成立維修保養基金，問及基金價格會否轉介消費者，謝認為樓價1%影響不大，並指出當大廈需要維修時，會在基金中抽取金額，變相只是「預繳」；市民買賣單位時，該筆款項亦存在於樓價中，對二手買賣沒有影響。

對於有業主組織的舊樓，謝建議政府成立100億元的維修保養基金，以資助或貸款的形式協助維修。三無大廈方面，他則建議授權政府、物監局或業主代表全體業主聘用物管公司管理，或可考慮「聯廈聯管」的方式。事實上，去年已有團體聯市建局推「聯廈聯管」，以「點心紙」方式讓參與大廈勾選服務內容及類型，共同聘請管理公司及攤分管理費用，當時已成功招募2幢位於九龍城的單幢式大廈參與。

其實上，政府在2016年成立物業管理業監管局，負責落實發牌、監管及處理投訴。謝偉銓指發牌制度有加強服務及監管行業的作用，但業主組織質素參差；過往出現的樓宇維修「圍標」問題亦多是業主組織受騙。他以廉署早前搗破涉案10份工程合約總額5億元的案件為例，指該案亦懷疑有業主組織成員受賄，而業主組織管理不善、財政混亂亦時有所聞。有見及此，他認為要防止「圍標」出現，廉署應追查提供阻嚇作用，但政府亦要多舉辦課程，讓市民就大廈管理有所認知。

具體就提升業主責任感及業主組織質素，謝建議透過物監局指引，訂明業主組織如不按章程或大廈公契形式，物管公司則有責任不依循、做出提醒及向物監局報告。他續稱，政府應擴大物監局職能，讓其可處理業主組織相關的投訴、授權其調查和公開結果，並於有需要是將個案轉借給相關執法部門等。

謝偉銓曾任6年物業管理業監管局主席，於去年11月卸任主席，指任內而唯一遺憾是沒有在任內見證所有物業管理業獲得牌照。