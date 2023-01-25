鼻敏感患者家中放年花後眼痕面腫　醫生建議剪花蕊減少花粉量

新春期間不少市民會買年花應節，惟本港有66%人患鼻敏感，而年花的花粉可能刺激氣管，導致鼻敏感發作。呼吸系統科專科醫生表示，花粉敏感是引起鼻敏感的因素之一，臨床上曾見過有患者將年花擺放在家中不久後出現眼痕及面腫等情況，「之後下年唔敢再放」。醫生建議，對花粉敏感人士購買年花後，可先剪除其花蕊，並於室內放置空氣清新機，保持室內空氣流通，從而減少室內的花粉數量，強調「屋企環境好重要」。

呼吸系統科專科醫生吳健聰表示，本港每3人便有兩人有過敏性鼻炎，即鼻敏感，只是每人病情輕重不一。他解釋，氣管敏感、鼻敏感，是人體的自我保護機制對致敏原作出的過度反應，當患者受致敏原刺激便會引發眼鼻痕癢、流鼻水、打噴嚏等症狀，並且間歇性反復發作，務求快速排出致敏原。每個人的致敏原也不盡相同，但通常會有先天因素，例如父母兄弟姊妹有敏感病歷史、哮喘，後天原因則包括花粉、貓狗毛、塵和霉菌所致。他指，因敏感而引發的咳嗽主要在一早一晚，原因是氣溫和濕度通常在此時驟變，室內空氣不流通，導致致敏原濃度高。敏感咳嗽往往因為氣管收窄，病人需要像機關槍一樣咳嗽讓氣管放鬆，嚴重可能會有喘鳴聲，甚至「透唔到氣」，「有病人會瞓瞓下咳醒，係咁不斷乾咳，好似有羽毛係咁撩下撩下你個氣管咁」。若市民發現自己持續半小時或以上，不斷出現咳嗽或流鼻水、打噴嚏等症狀，便很有可能是受到致敏原刺激，需要處理。

吳稱，氣管敏感、鼻敏感並無完全根治方法，只能控制病情穩定。首先是環境控制致敏原，他指，一般患者到診所求醫時，若不掌握自身致敏原為何，都會為其抽血做過敏測試，從而避開致敏原。他舉例，對花粉敏感人士，若家中擺放未剪除花蕊的花，花粉隨風飄散易造成敏感，患者若想購買年花應節，例如百合，可先剪除花蕊，並將花放通風的地方，及放置空氣清新機，讓花粉隨空氣流動帶到屋外，減少室內的花粉量。此外，若鼻敏感發作，可利用鹽水沖洗鼻腔，能有效稀釋鼻腔內致敏物質，緩解鼻塞、鼻炎等症狀。其次是服用抗敏感藥物幫助，嚴重情況更需要高劑量藥物治理。最後則應多做有助肺部健康的運動，例如游泳、瑜伽、跳舞等，有助令氣管放鬆。