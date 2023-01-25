鼻敏感涉臟腑虧虛　正氣不足　按摩3穴位有助紓緩

鼻敏感是普遍市民常見的疾病。基督教聯合那打素社康服務表示，鼻敏感的學名為過敏性鼻炎，從中醫的角度來看，是由於臟腑虧虛、正氣不足所致，主要牽涉肺、脾、腎三臟的虛損，以致在感受風吹或環境冷熱變化時、進食生冷食物後，或是清晨起床時出現鼻敏感的情況。機構建議可嘗試按摩3個穴位紓緩鼻敏感症狀。

「迎香穴」對一些呼吸道症狀有一定預防作用，可以增強抵抗力，降低鼻炎發作機率。迎香穴位於面部，鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處。按摩時，以雙手食指指尖，按壓穴位5秒鐘，然後休息5秒鐘，左右按揉各5分鐘，每日早、晚各一次。

第二是「鼻通穴」，又名上迎香，對一些呼吸道症狀也有一定預防作用，可以增強抵抗力，降低鼻炎發作機率。鼻通穴位於面部，當鼻翼軟骨與鼻甲的交界處，近鼻唇溝上端處。按摩鼻通穴時需停留約3秒鐘放手，按到略有痠脹感覺為佳。每次按揉穴道10秒鐘便需休息5秒鐘，按揉共需5分鐘，每日早、晚各一次。

第三「合谷穴」為常用的保健穴位，能增強抵抗力，降低鼻炎發作機率。合谷穴位於兩手手背虎口處，可以雙手大拇指尖交替按壓。由於合谷穴的經絡循行是通往對側鼻翼，故左鼻塞要指壓右合谷，右鼻塞要按壓左合谷，即是中醫所說的「左病治右，右病治左」。按揉穴位10秒鐘後，休息5秒鐘，重複按揉約5分鐘，每日早、晚各1次。