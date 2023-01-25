後生仔求變不休　斜槓族將成主流

愈來愈多青年人追求彈性工作模式，不想「死板」地打工，發展自己專長及深造興趣，為自己造就創業跳板；而過去3年疫情期間，工作模式、網上消費模式轉變，亦成為不少青年創業的條件，他們善用「周身刀、張張利」的個人專長，加上靈活多變的互動社交平台，在疫情中發展出具個人風格的斜槓（SLASH）發展模式。有人利用海洋垃圾製作飾物，有人編織出夢想。

以海洋保育為飾品設計元素，黃瑜Yucca創立品牌前，就讀大學時期已經常接觸手作，及至畢業在設計公司工作，亦一邊手工創作。喜歡海洋的她，經常與志工一齊舉辦淨化海洋活動，除在海灘及潛水到深海執拾垃圾，更會將之分類及加工，成為創作的原材料，更創立現時的手作品牌，如將收集的漂浮廢木打磨加工，再利用後成為杯墊、隔熱墊；亦有將海洋生物殺手之稱的「鬼網」，即被廢棄的網魚工具，以此為概念織成如魚網的布袋，或將廢膠、魚絲製作成水母，在工作坊中向學生授教手作之餘，亦分享保護海洋的重要性。

斜槓族收入不穩，須靠理念支撐，亦有斜槓青年為平衡心靈健康發展，毅然跳出舒適圈，全職從事編織手作。原從事幼兒教育的張淑怡Sky，現為中南美洲傳統編織工藝「神之眼」（Ojo de Dios）的設計師，約於半年前全身投入編織。她坦言，手作事業與以往幼兒教育工作一樣有沉重的壓力，但手作卻多了一點心靈的療癒及滿足，加上家人突然離世，讓她希望藉手作作品，分享喜悅與關心給別人。因此，從Sky一開始就揀選編織製作一些生活化的作品，如時鐘及鏡，將作品應用在生活中，再加上利用彩色的棉絲編織，亦有助欣賞作品的朋友提升好心情，亦成為她創作動力的來源。早前Sky有機會獲邀為屋邨居民教授編織工藝的機會，作品更成為屋邨公共空間的裝置藝術布置，實踐了她分享作喜悅的初衷，更將相關更生活化的融入居民經常出入的地方，成為居民生活一部分。