青協為斜槓青年提供創業平台　協助創業守業

香港青年協會早於去年初成立SLASH POINT計劃，目標是以機構現有網絡資源，為斜槓青年提供更充足的創業準備、營運技巧，以至客戶接觸等範疇資訊。負責該項目的督導主任鄺穎琦說，計劃推出不足一年已吸引逾百位斜槓青年參予，透過多個工作坊由資深斜槓族（SLASHER）為他們分享如社交媒體營運、圖片拍攝及設計等技巧，更請來填詞人兼漫畫插畫家小克分享自由工作者的心得。

鄺穎琦指出，雖然相關資訊青年人如何吸收，各有差異，但透過活動讓有意創業的青年感到不是孤軍作戰，或是各自修行，以至在活動中認識同行，擴闊圈子至為重要。雖然機構涉獵SLASH範疇仍是探索階段，但由於長期與不同教學單位及公司合作，如何將斜槓青年這個人才庫與服務使用者連絡，機構在疫情期間先後舉辦了網上及實體博覽會，由一眾參予青年直接接觸客戶，將自己的技藝及服務展現予對象，結果效果較預期更佳，而機構亦定期向參予的斜槓青年了解對業務效果。

近年，移民潮湧現，在人才流失的情況下，鄺穎琦認為，未來企業職業或出現「SLASH化」，更具工作彈性的職位或會更多，而青年人如何了解自己的發展意向，以至善用自己的技能進一步發展，是青年人刻下面對的課題，亦期望機構可再深化相關計劃，成為青年人事業發展的明燈。