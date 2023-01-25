東方日報A1：全面通關棄驗核　港府唔急市民急

疫情纏擾香港3年，欠缺人流、百業受重挫，但香港與內地免檢疫通關至今逾兩周，港人仍須持48小時核酸無染疫證明才可過關，排長龍檢測心急如焚。多名議員促盡快取消配額制及以快測代替核酸，其中身兼行政會議成員、立法會議員林健鋒昨在電台節目表示，若本港新冠確診數字降至每日一、二千宗水平，即疫情持續穩定，農曆新年假後，港府可與內地檢視能否全面通關，並相信內地旅客量會逐漸增加，另有議員建議冬季過後取消口罩令。有學者批政府放寬防疫政策進度慢，理應大刀闊斧、切勿故步自封。

林健鋒指不少內地人新年前已定下節目，因此暫未見有大量內地旅客來港，香港的吸引力及競爭力其實沒有減退，反而有所增加，例如增設故宮及M+博物館後，香港已非「文化沙漠」，加上主題公園、綠色旅遊、餐飲等各方面，相信假期後會吸引旅客陸續來港旅遊。回顧3年抗疫，他指因疫情處於不同階段，所面對的情況不一樣，難以比較兩屆政府的抗疫工作表現，但部分工作可以檢討，例如改善採購抗疫物資程序等。

另一議員梁熙指農曆新年兩地往返人流較多，但如果農曆新十五、即元宵，確診個案沒有反彈迹象，即疫情嚴重性已經下降，促港府屆時以快測代替核酸檢測，並取消通關配額制。他續稱，本港約40%勞動人口與旅遊業相關，疫情打擊本地各行業，促盡快放寬通關措施令其有條件復甦。至於口罩令的檢視，他期望冬季結束後，如情況許可則作出調整。

對於進一步放寬兩地通關，新界北直選議員張欣宇指內地大、小城市的確診高峰期已過，兩地疫情有所緩和，有條件取消配額制，故建議重開口岸後按口岸承載力加大配額。他又指澳門往返內地都不需要核酸檢測證明，香港亦可設過渡期，視乎結果而取消核酸甚至快測要求。他亦建議冬季後取消戶外戴口罩的措施，夏季視乎情況考慮完全取消口罩令。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指通關配額制令市民怨聲載道，如港府認為新冠肺炎只是普通呼吸道疾病，就應該取消配額制。他續稱，港府放寬措施每一步都很慢，每次港府指需要觀望，實際上是故步自封，稱香港可能是全球國際城市中放寬最慢，反觀內地大刀闊斧改動措施，促港府按實際情況盡快作出檢討。

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