共享工作室　年輕人創業落腳地

本港受疫情洗禮3年，百業衰退，但所謂有危自有機，香港人「至叻」把握機會。共享工作室地方細小、租金相對較便宜，成為不少青年人創業的首選。惟工作室良莠不齊，租金亦海鮮價，毋疑成為青年人「守業」的絆腳石。香港青年協會建議政府為支援青年人創業發展，主動改裝工廈，提供更穩定的發展空間。

張淑怡Sky創業半年，所用的工作空間，為另一機構提供的共享試行計劃，惟計劃僅提供一年使用期限。Sky坦言，正躊躇如何尋覓合適的工作室繼續發展，她明白創業易、守業難的道理，「好似工具，只會愈買愈多，對工作空間的需求就大增。」經濟前景未明，是否值得以每月固定開支，繼續投資在僅為初創的小事業，是她最懊惱的事情。Sky說，享受現時共享工作空間的氣氛，始終一班有志創業的年輕人，經常互相分享、勉勵，是她堅持守業的強心針。她期望未來有機會找相近氣氛的工作空間，讓理念繼續發展。

青年協會督導主任鄺穎琦說，不少斜槓族創業面對的困難，包括租金上漲或空間使用等因素，機構在對他們的支援工作上，除了繼續提供營辨財務上的技巧分析外，亦期望政府可以主動為有意創業的青年，提供穩定工作空間支援，如善用工廈空間，為他們有條件地提供穩定及實用的工作空間，才能讓青年人更有信心地發展事業。