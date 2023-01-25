物監局曾兩度借錢　謝偉銓促上調徵費

政府在2014年提出《物業管理服務條例草案》，引入發牌制度，草案在2016年得立法會三讀通過，同年成立物業管理業監管局。謝偉銓指物監局作為自負盈虧的法定機構，經費來自牌照費及徵款，剛成立時曾一度出現財政困難，先後曾兩度向政府借貸。他離任主席一職時，物監局雖有5000多萬港元盈餘，但仍需償還貸款，估希望未來可將每份售賣轉易契的徵款款額由350港元上調，以維持財政穩健。

謝偉銓指物監局成立時缺乏啟動資金，連註冊網頁的款項都需自己負擔，及後他向民政事務總署申請約990萬港元的貸款以招聘員工、租借辦公室及裝修。但後來發現啟動資金仍有不足，政府從貸款基金撥出2200萬港元予物監局，因憂慮財政不穩，而要求還款期押後，而貸款將分3年償還，每年均需繳交利息。

事實上，發牌制度於2020年8月1日實施，首3年為過渡期，如於過渡期完結後，如無牌提供物業管理服務即屬違法。現時物監局已經發出逾400個公司牌及約1萬個個人牌，個人牌為1200港元至3600港元；公司牌為1.8萬港元，有效期均為3年。另外，根據《物業管理服務條例》，不論售賣轉易契所涉及不動產的代價款額或價值，每份售賣轉易契需繳交350港元的徵款。

對於物監局財政狀況，謝偉銓指每年物監局約需要4000萬港元的經費維持運作，他擔心及後財政出現入不敷支的情況，認為政府要考慮將每份售賣轉易契的徵款款額上調，例如與通脹等因素掛鈎。他又稱，物監局人手仍不足，需要繼續招聘，例如需人手研究指引、進行紀律聆訊等，均需要更多資源才可持續改善管理。