政府下月公布財政預算　議員對應否再派消費券有分歧

政府下月22日公布新一份財政預算案，會否再派消費券，引起社會關注，派與不派各有支持，立法會議員亦意見分歧。議員邵家輝今日(25日)在電台節目表示，支持上半年內派發電子消費券，金額應在3,000港元以上。他指出，本港雖然已逐漸對外通關，但回復海外旅客人流需時，目前經濟仍疲弱，應協助業界渡過難關。

不過他並不贊成恒常化派發消費券，冀政府能在平衡庫房情況下派發電子消費券。他續稱，比起過去3年，今年農曆新年期間來港的內地旅客有增加，料零售商戶最受惠，整體店舖租金亦回升，未來有望開放更多口岸和取消過關配額，期望整體市道持續向好。

議員陳沛良同樣支持續派發電子消費券，認為應在上半年一次過派發5,000港元，他指出，本港整體經濟仍滯後，消費券可望增加市民消費信心，以政府目前財政狀況，仍有能力承擔。他稱，過去3年抗疫開支導致政府庫房儲備大減，現時是適當時候擴大稅基，穩定財政收入來源。議員江玉歡則對再派發電子消費券有保留，認為政府應量入為出，每人派一萬元涉及600多億港元開支，應對準紓困對象，建議向包括未獲得政府房屋資助的長者及居於不適切住所的單身人士，派發2,000至3,000元「房屋券」，向須坐的輪椅人士提供復康券，資助他們維修保養輪椅。