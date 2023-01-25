警員開槍制服疑犯案屢有發生 曾有警長因轟斃男子被控謀殺

警員開槍制服可疑人士過去屢有發生，當中包括2009年3月17日轟斃尼泊爾漢案，當日，警員到何文田樂民新村對開山邊，調查一名尼泊爾裔男子林寶Limbu Dilbahadur(30歲)懷疑對附近居民造成滋擾事件，期間警員被追打後，先後使用警棍及胡椒噴霧對付，更一度絆倒跌坐在山邊的溝渠中，對方仍持尖銳椅腳衝來，警員最終向對方開槍射中其頭部致命。

死因庭經八個多月的審訊後，五人陪審團一致裁定死者死於合法被殺，並未有作出建議。死者遺孀對裁決表示極度失望及憤怒，認為死因庭對她亡夫存有偏見，直指法庭未審先判，提出司法覆核尋求推翻裁決，但被高等法院駁回覆核。

另外2019年3月16日油麻地新填地街佳宝超市，一名男子疑企圖盜竊，但遭眼利職員下「逐客令」發生爭執，有人不忿離店，到附近燒臘店取走利刀，跑回超市找晦氣斬傷經理。警員向男子開槍，打中疑兇右胸腹中間，送院搶救後不治。

而2001年6月西九龍重案組於九龍城道執行反偷車及接贓行動時，一名偵緝警長開槍打死一名年輕客貨車司機，涉案警長被控一項謀殺罪。最終因證據不足以證明被告有開槍動機，要蓄意殺害或嚴重傷害死者，謀殺罪或誤殺罪不成立，判處無罪當庭釋放。