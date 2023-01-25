疫情呈下降趨勢　專家指入境檢測無實際需要倡取消

近日本港新冠疫情緩和，確診數字持續下降。呼吸系統專科醫生梁子超今日(25日)在電台節目表示，農曆新年假期後，或因檢測量回升，令確診個案增加，但相信整體疫情仍呈下降趨勢，又指防疫措施應有秩序放寬，而現時入境強制檢測安排，包括往來中港兩地的核酸檢測要求，已無實際需要，可改為建議檢測，讓經濟和民生可以真正復常。

梁解釋指，內地疫情高峰已過，由內地入境台灣的檢測確診比例已由約20%跌至3.5%，比率與其他海外地區無異。他相信現時檢測確診的個案屬傳染性較低的舊個案。提及口罩令，梁認為，農曆新年有較多大型聚集活動，仍有發生短距離傳播的可能性，因此建議假期後一、兩周，可考慮放寬室外口罩令，而室內戴口罩仍然是本港主要的防控工具，因此應確保新冠及流感個案沒有大型反彈，醫療系統沒有受壓，並且寒冬的入院高峰期過去，視乎整體疫情發展，再考慮放寬。

對於學生須每日進行快測，梁認為成本高，建議當局撤銷學生快測要求時，可分階段進行，由中學做起，因5歲以下幼童接種率未算理想。梁又提到，長者有免疫衰減的問題，去年3月，已接種3劑疫苗的80歲以上長者，染疫後死亡率是1%，而最近比率已升至2.81%，認為長者有需要接種疫苗加強劑。