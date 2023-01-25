勞工處改指引　僱員外遊染疫需用港醫證明　中招停工僱主要支薪

因應政府早前宣布下周一(30日)起撤銷新冠患者強制隔離，勞工處日前亦在網上更新「常見問題解答」，解釋不同情景的處理方法，包括僱員在外遊期間染疫安排、有薪年假期間患病的換算等。其中提及如僱員在外遊染病，未能在原定的假期完結後回港上班，除非能出示香港的註冊醫生、註冊中醫或註冊牙醫簽發的醫生證明書，否則未能享有疾病津貼。

勞工處上周五(20日)發出文件，更新有關2019冠狀病毒病的疾病津貼及僱傭保障常見問題解答，指衞生當局不再發出隔離令後，僱員如患病以致身體狀況不適宜工作，僱主應建議僱員盡早求醫，放病假休息；如僱員沒有提出放取病假，一般可如常工作。

如僱員染疫並取得醫生證明書，僱主則須根據《僱傭條例》向符合資格僱員支付疾病津貼；如僱主未能安排相關僱員上班，亦應支付僱員在該期間上班可得的報酬，不能扣除有關僱員在《僱傭條例》下享有的假期，例如有薪年假。處方建議，僱主如須就個別企業／處所採取額外防疫規定，應與僱員坦誠溝通，協商雙方同意的安排。

文件又提到，當僱員有薪年假期間開始早於病假期間，該患病期間應計算為有薪年假，如屬其他情況，即當僱員病假期間開始早於有薪年假期間，或病假與有薪年假期間同時開始，該患病期間應計算為病假。