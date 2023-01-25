日本暴風雪持續　有本港旅行團行程受阻　抵港航班延誤一天

今年新春不少港人選擇外遊度歲，惟日本廣泛地區持續出現暴風雪，不少旅客行程大受影響。旅遊業估計，現時有多達4,000名香港旅客正身處日本，部分旅行團客人要更改行程或更換酒店，亦有旅行團滯留機場數句鐘，有由日本抵港的航班延誤逾一天才到達。

有開辦日本旅行團的東瀛遊指，昨日(24日)黃昏後因應惡劣天氣，日本多區封閉高速公路，有至少6至7個旅行團要更改行程或更換酒店，涉及北海道、本州金澤及九州福岡的旅行團。 該旅行社指，當地天氣今日(25日)有好轉迹象，盼稍後高速公路可重開，讓旅行團繼續行程。

縱橫遊執行董事袁振寧在一個電台節目中表示，最受影響的是關西及九洲一帶，關西的連接橋受大風雪影響昨日曾經封閉，令3個旅行團約60人一度滯留關西機場數個小時後，改乘其他交通工具才到酒店。而今日亦有不同的旅行團受影響，包括大阪去不到京都，九洲福岡去不到南面，要改往其他地方，亦因當地公路因風雪關係而封閉，旅客的住宿安排亦要更改。他指暫時來往本港和日本的航班都不受影響，強調一切會以旅客安全為準。

不過，今日在香港機場的航班顯示屏顯示，原定昨晚9時由關西機場抵港的航機，延遲至今晚11時半到達。亦有原定今日下午由關西抵港航機，預計會比原定時間遲約45分鐘到達。有東京羽田機場飛返香港的旅客指當地未見大雪只有些微霧氣，在晴空塔欣賞景色時視野受影響；有到關東滑雪兼自駕遊的香港旅客指，北部地區包括長野縣等昨日起下大雪，由於剷雪車未及清理積雪，駕駛時感到危險，要減慢車速。至於東京市內沒有下雪，但就刮起如颱風級別的強風。