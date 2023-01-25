涉旺角市集售煽動物品　男商人出院上庭還押3.17再訊

旺角銀城廣場「隱世市集」早前被執法人員搜查，6人懷疑販賣煽動物品落網，其中兩男一女被落案控告作出煽動意圖作為罪，案件上周五(20日)已提堂，其中52歲男商人因病留院，當日未能出庭應訊，今(25日)被押往東區裁判法院提訊，他暫毋須答辯，沒有保釋申請，須還押至3月17日再訊，屆時與同案另2名被告一同在西九龍裁判法院應訊。

3名被告依次是李龍現(52歲、商人)、姜嘉偉(31歲、牧師)及陳尚恩(48歲、寵物美容師)，其中李上周五因做手術無到庭，原定明日(26日)於西九龍法院應訊，惟他提早出院，故今早被帶上庭。由於辯方無提出保釋申請，主任裁判官羅德泉遂將案件押後至3月17日再訊。

控罪指，3人於2022年12月2日至2023年1月17日期間，在香港一同串謀和與其他身份不詳的人串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook、Instagram和位於旺角西洋菜南街2A號銀城廣場地下攤檔內推廣、出售及或為出售而展示刊物，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；及或使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 313/2023