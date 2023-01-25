廣東道旅客量微升　多間吉舖仍未租出　商戶呻旺丁不旺財

隨着本港與內地初步通關，逐步放寬入境限制，適逢農曆新年假期，名店林立的尖沙咀廣東道恢復人流，部分店舖門外再現短暫人龍。不過，商場及鬧市亦有不少「吉舖」正在招租，昔日人潮如湧的場景未現。有商戶表示，內地遊客近日明顯增多，但對生意額幫助不大，只輕微增幅一至兩成，坦言短期內難以回復疫情前水平。有曾數次訪港的深圳遊客則認為，本港物價與疫情前相比大增，直言「明顯貴咗好多」，預計兩日行程將花費數千港元購買藥妝及日用品等。

在中港城經營茶餐廳的吳先生指出，開業一年多來從未見過有拖行李箱的旅客光顧，今次開關內地遊客明顯增加，對生意額感樂觀。他期望港府盡快開放更多關口，令市道恢復至疫情前的水平。惟有經營時裝店的店員表示，現時生意額和疫情前相比望塵莫及，大多遊客「只看不買」，形容「旺丁不旺財」。

至於曾在2018年訪港的內地遊客張小姐表示，對於再度來港感到興奮，認為香港和印象中一樣繁華，惟今次行程緊湊，只逗留1至2日，預計將消費過萬港元，主力購買飾品及手袋等奢侈品。而來自中山的遊客梁先生則認為本港新年氣氛不俗，今次專程和家人同遊香港，並透露短短一日已花費數千港元購置心水鞋款，直言「見到啱就買」。

就港府推廣的本地文化深度遊，不少內地遊客表示從未聽聞，其中來自深圳的陳先生表示，在內地未見有相關旅行團的宣傳，亦無渠道了解，認為大多旅客訪港都是以購物為主。他又大呻香港物價同疫情前來港相比大增，特別是藥妝產品，故預計只會花費數千港元購置日常用品。