照顧86歲認知障礙症夫　70歲妻嘆無助　議員轟政策門面工夫

本港老年化問題嚴重，政府預計5年後老年人口達190萬，惟照顧者不足、「壓力爆煲」，「以老護老」問題時常發生。有個案為70歲老人照顧86歲認知障礙症丈夫，老人斥政府去年提出的照顧者5項新措施對他們毫無幫助，在尋找院舍、暫託服務、上門家居服務時被互相推搪，終只能由其繼續照顧，但她也備受失眠、周身骨痛、耳鳴等問題困擾，面對全天候的照顧，老人稱自己「想休息下」。有議員批評政府提供服務與實際需要「有鴻溝」，各種服務零零散散，令照顧者疲於奔命和失望。

現年70歲的李婆婆需要照顧86歲丈夫梁生，而梁生患有多項長期病，包括認知障礙、高血壓等問題，未能自行如廁和洗澡，因認知障礙而會時常發生罵人、打人的情況。李婆婆曾在地盤等地方工作，月薪可達兩萬多港元，但如今需照顧丈夫，只能依靠3千多港元的綜援過活，政府雖早前提出將護老者津貼增至3,000港元，但規定照顧者須沒有領取綜援或長者生活津貼，李婆婆因而無法受惠。李婆婆指每次帶丈夫覆診需要坐的士，也要額外購買營養奶粉及尿片等物品，而自己在照顧丈夫期間飽受失眠、周身骨痛困擾，需要看中醫治療，單靠綜援難以支持以上種種花費，她直指對自己不能受惠於照顧者津貼感到不解。

政府雖提供多項服務，如院舍、暫託等，但李婆婆指服務情況不理想。她指丈夫入住安老院期間曾多次跌倒、因認知障礙問題而發出聲響騷擾其他院友，院舍本身亦存在問題，如飯菜「凍冰冰」、如廁的痰盂不清理；而日間護理中心為防止梁生跌倒，會用約束衣固定身體和腿部，導致梁生失禁、腳步浮腫等。李婆婆指，當丈夫發生問題，院舍會想東九龍精神科醫生反映，而醫生會建議她將丈夫帶回家照顧，否則可能會將梁生轉介至葵涌醫院，甚至向她表達「有咩事你哋家人負責，唔關我事」，無奈之下李婆婆只能繼續親身照顧。至於各種上門服務，李婆婆也曾試過預約送飯服務，但申請後3個月也「冇聲氣」，甚至獲得「我諗你啲飯好食過我哋師傅」的回覆，在申請洗抽氣扇服務時也遭職員以害怕認知障礙老人有傷害性為由而不了了之。

香港社區組織協會吳衛東指未來老年人口大增，以老護老的情況只會逾來逾多，而政府雖然有5項新措施，但均不能幫助李婆婆，指李婆婆「唔同服務嘗試過，最後其實係0」，因此建議政府的社區保母計劃拓展到安老服務、社區照顧券可用作聘請兼職家庭傭工和陪診費等。立法會福利事務委員會主席議員鄧家彪指，從李婆婆個案可見，政府傳統資助機構提供的服務「唔到位」，未來需要進一步考慮認知障礙患者的特殊需求，而去年理工大學對於照顧者政策的報告亦要「深入睇睇」。曾任職社工的議員林素蔚以指李婆婆的個案是「照顧者哀歌」，政府需要再思考照顧者福利政策的門檻。社福界議員狄志遠直斥政府服務與實際需要有鴻溝，指當局「表面工夫一咋，實際唔到位」，建議政府要提供一站式服務，而非零零散散，令照顧者疲於奔命但帶來失望和痛苦。