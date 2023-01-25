學者稱開槍事件顯訓練不足　武術教練指可「插眼」應對叉頸

坪洲有警員昨晚(24日)被高1.8米、身形魁梧的男人「叉頸」，警方說，該警員於感到生命受到威脅或身體受到嚴重傷害下，連開3槍制服大漢。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，事件顯現警隊人手及訓練不足的深層次問題。他說警員應已得到搏擊、自衞術訓練，而開槍警員已加入警隊逾30年，或許技術已生疏，另一警員或亦嚇倒，相信當局需加強警員的搏擊及危機處理的訓練，應對突如其來的事件。

香港業餘武術協會總教練連俊則指出，一般市民若面對相似情況，應先嘗試安撫對方情緒，不予激烈反抗，盡量滿足對方合理要求，因未知對方有否武器。若安撫無效，而女士身體較柔弱，可嘗試大叫，請求支援或嚇走對方，而較大力的男女，若正面被雙手「叉頸」，可攻擊對方的最弱部分，用兩手的拇指插向對方的眼，使對方鬆手，得以避走。

至於能否攻擊同樣脆弱的下體，連說一般人未練武術，難「起飛腳」，插眼較合適。他又指，被雙手正面叉頸算是較輕易處理的攻擊，若被人背後箍着，則較難處理，因對方仍有手進一步攻擊，建議先被箍的人用手按對方手肘，令自己能「抖氣」，再嘗試安撫對方。