媽閣廟攤檔銷情變差　店主冀當局改善擺攤要求

農曆新年期間，不少旅客到訪澳門，都會到媽閣廟上香並購買風車，祈求新的一年事事順境。適逢與內地初步通關，澳門連日來訪客急增，惟廟宇攤檔未必受惠。有店主表示，銷情不但沒有起息更反而變差，「雖未至於蝕錢，但亦沒有賺錢」，形容自己「得個做字」。

今日(25日)是大年初四，不少善信前往媽閣廟參拜，有人手持風車及新春裝飾。在廟外經營風車檔的店主表示，將經營至正月初七(27日)傍晚，今年因應通關已事先入足貨，雖然遊客有增加，但同時亦有大量澳門居民離境度歲，導致銷情變差。他又提到，市政署今年突然更改攤檔設置、收緊要求，對檔主造成甚多不便之處。

當局不但只准許店主的所有貨品擺放在攤檔內，同時限制了貨品存放量。店主表示明白政府想遵從公平原則，但此舉卻令所有檔主「攬炒」；他建議放寬要求，如限制貨品擺出的距離。此外，店主又批評當局監管不力，投標時列明不准售賣平安符、吊飾等，但有商戶售賣相關貨品，經查詢後，市政署回覆竟是「貨品與節日相關，准許銷售」。他批評政府「龍門任佢擺」，建議當局多落場了解情況。