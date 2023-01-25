車Cam直擊：多人霸佔行車線放煙花　網民斥視法律如無物

雖然今日(25日)已踏入大年初四，但本港仍充滿節日氣氛，連夜有人違例燃放煙花。有的士司機今午上載一段車Cam片段，可見有市民在凌晨時分於寶達村附近，停泊數輛私家車佔據一條行車線，並在車前點燃數套煙花。雖然乘客大讚煙花「好靚」，但由於燃放位置就在路旁，期間不少車輛會經過，稍有不慎就可能造成交通意外；有網民更批評上述人士無視法紀，不顧其他道路使用者的安危。

影片長約25秒，事發在今日凌晨零時23分，地點位於寶達商場外的路口。從片段可見，當時車Cam車主正載客及等待交通燈信號，正要開車前夕，前方路口上空突然出現幾個火光，煙花隋後在空中綻放，司機及女乘客亦嘆為觀止，道出「嘩」的一聲。不過，當的士駛前時發現，數輛私家車打着死火燈停泊在路口位置，阻擋其他車輛駛近，而煙花火種就放在私家車前方燃放，其他車輛見狀亦立即駛遠避開。

有網友看畢影片後，均紛紛批評上述行為罔顧道路安全，「空地放就算啦，大家隻眼開隻眼閉」、「大馬路邊放真係癡X線」、「以為返咗大陸」、「視法律如無物」。其實根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪可被判監禁6個月及罰款2.5萬港元。