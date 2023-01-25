某連鎖快餐店奉血紅色「刺身雞髀」　網民：大廚新年係咪未開工

新年流流，傳統觀念上紅色當然是好意頭，有鴻運當頭、富貴之意，不過假如是吃到未熟的雞肉，見到肉帶血紅色，就要小心禍從口入！有網民於Facebook的香港茶餐廳及美食關注組專頁表示，大年初一於某知名連鎖快餐店點了一客下午茶，只見碟上的「拆件」豉油雞髀滿是血紅色，連骨的位置疑有一絲血水，明顯未熟透。有網民挪揄，雞髀「好新鮮」，「可以當刺身食」。

該名事主在帖子上表示，「咁大隻油脾，係難熟啲嘅！明白嘅！」就其上載的相片可見，事主下午茶點了一份腸仔雪菜肉絲米粉拼豉油雞髀，再配一杯好立克。外觀金黃可口的豉油雞髀雖令人垂涎三尺，惟內裏血紅色的肉相信已令事主「無晒胃口」。網民紛紛留言，建議事主跟食肆換該豉油雞髀，「不要硬食」，也有人笑指下次可以買一隻油雞「當刺身食」；更相信是曾經「中招」的人留言，指「發現(年)初一、二、三好多(食物)都係唔熟」，懷疑「係咪大廚都未開工呢?」

衞生防護中心表示，未熟透的肉類有機會含有沙門氏菌，會引致食物中毒，常見病症包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，例如脫水及敗血病。另外，在未煮熟及生的肉類，特別是雞肉上，易出現彎曲桿菌，患者會嘔吐、腹瀉、胃部痙攣，亦有可能導致反應性關節炎或引起四肢麻痹。