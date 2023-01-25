政Whats噏：遊星洲見海灣填海造地　陸瀚民：港府可借鑑

以前政府成日話搵地建屋好難，但係填海造地又惹起好大爭議，究竟點解決呢？議員陸瀚民近日同太太去咗新加坡玩，亦不忘觀察當地嘅異國文化，佢話新加坡濱海灣(Marina Bay)係以填海方法增加土地供應嘅代表例子，咁香港係咪可以考慮下呢？

陸瀚民話當日朝早同太太喺濱海灣輕鬆一圈，順道觀察市況，話基本上喺交通工具外，大部分市民已經冇戴口罩。佢話濱海灣係改善海岸環境以作土地發展，新增土地可以用作好多用途，包括市民休憩、商業、娛樂、會展、食肆、綠化同跑步等。

佢亦對比本港嘅規劃，話雖然陸續漸見成效，但濱海灣仍然值得借鑑嘅其中一個成功例子。其實濱海灣係新加坡河喺該國嘅出海口，從地圖上看去約略係長方形形狀，右上角有缺口能讓河水通往大海。

鍾情於跑步嘅佢，即使去新加坡玩都照跑，形容自己係跑步意識流。兩公婆喺嗰邊仲同朋友敍舊添，嗰個就係前民政事務局政治助理黎穎瑜。陸話多年前同黎一齊上國情班，今次敍舊亦有交流香港同新加坡嘅近況，話兩地喺競爭關係之外，都可以係互惠共嬴嘅關係。