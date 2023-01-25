港酒店變水上樂園　拒向住客退還房費　南韓旅客發文罵爆

「Hong Kong never disappoints（香港從不令人失望）」，一名來自南韓的女旅客今日(25日)在社交平台作出上述發言，反諷及怒轟銅鑼灣某間3星級酒店，皆因酒店化身成「水上樂園」，房間天花嚴重漏水，且情況一直惡化，走廊、大堂都出現水浸。令人無奈的是，女旅客向酒店方要求退還住房費用時，後者則表示「It’s paid already(已經付款)」拒絕退錢，令她大感失望，又指其兩天行程變成「晾乾」其隨身行李。

涉事旅客今午在Twitter發出多則貼文反映事件，吸引不少網民關注。她提到，在房間漏水前夕聽到天花板傳來強烈的滴水聲，水其後便突然從天花板、燈泡中傾瀉而出，隨即質疑該酒店在建築、結構是否存有安全問題。惟禍不單行，事主最後在職員提供雨傘的情況下，重返房間取回護照等個人物品，又指不排除當時有觸電的危機。最終，情況惡化至整間酒店都出現水浸，有清潔工更用掃把，將大堂的積水掃出室外。

事主之後又表示，她因今次意外取消了與朋友的約會，而由於其房間水浸的關係，行李亦受影響，自己已沒有可以替換的衣服、鞋子；加上近日天氣轉冷，其只能在低溫天氣下度過，而無線耳機、紀念品等被弄濕及損壞的物品，酒店則表示或需幾個月時間才可以作出賠償。但她直言，自己此次行程只想獲得酒店方應有的基本服務，包括希望明天出境前，至少能弄到幾件乾衣服離開。