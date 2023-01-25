政Whats噏：玄學家批算盧寵茂輝煌歲月已過　卓永興搞衞生不治本

外界批評政府嘅防疫政策慢幾十拍，仲要唧牙膏咁放寬相關政策，涉及衞生政策嘅官員當然要承擔責任。東網早前邀請玄學家陳法齊預測醫務衞生局局長盧寵茂同政務司副司長卓永興嘅兔年運程，而批算結果係盧寵茂人生最輝煌嘅歲月已成過去，喺工作上會遇到好大壓力，且權力有被分薄嘅可能，又話負責打擊衞生黑點嘅卓永興，整理市容嘅工作治標不治本。

曾形容「躺平抗疫」等如「共赴黃泉」嘅盧寵茂，言論相當惹火，而陳師傅話佢四柱八字裏面有「日主癸水」，今年嘅財運唔錯，然而佢對金錢唔係睇得咁重，相較之下，佢更為重視自己嘅名聲同權力欲；喺工作方面，今年佢會遇到好大壓力，提出嘅主張會被質疑、甚至被挑戰，權力更有被分薄嘅可能。

睇返盧寵茂舊年執掌醫衞局無幾耐，就要求政府專家顧問對外發言要「統一口徑」，及後更同意見相左嘅醫院管理局前行政總裁梁栢賢爆發罵戰，被外界形容佢作風專横，更盛傳佢同特首喺抗疫政策上有分歧添！若然屬實，佢嘅權力被分薄都唔係無可能。咁佢嘅運勢有冇好轉嘅機會呢？

陳師傅話生肖屬狗嘅盧寵茂，人生最得意嘅歲月係36至56歲，由於佢已經60幾歲，換言之，輝煌已過。即使依家貴為醫衞局之首都會遇到重重阻力、舉步維艱咁話。健康方面似乎無咩大礙，但係重視權力嘅人一旦權力被削，無疑係一種打擊，情緒可能會陷於失落。

以前曾擔任食物環境衞生署署長嘅卓永興，舊年7月更上層樓，就任政務司副司長。陳師傅話生肖屬豬嘅卓永興，四柱八字裏面有「日主乙木」，今年官運唔錯，其肩負嘅任務更一定會成功！之不過，今年亦都係是非多嘅一年，其政績未必能得到市民嘅支持。

點解咁講呢？舊年卓永興執行「政府打擊衞生黑點計劃」，並多次主持「地區事項統籌工作組」會議以跟進工作進度，冀予人一新市容之感。然而，陳師傅話佢整理市容嘅工作只係治標，不能治本，因為佢無力根治結構性問題，而所謂任務「成功」只係表面。

其實喺「政府打擊衞生黑點計劃」開展之初，已經有輿論質疑只係一場「洗太平地」嘅「大龍鳯」，流於「做騷」。陳師傅話卓永興仕途看似平穩，但同上司未必咬弦，只係表面上仍維持「和諧」咁話。陳師傅強調上述預測只係純綷命理分析，並唔涉及政治立場。至於實際情況係點，咁就要時間印證喇！