兔年貪得意養兔仔　兔協呼籲勿棄養

兔仔嬌小可人，適逢兔年，不少人可能會「貪得意應吓節」想養一隻，惟養兔仔絕不容易。香港兔友協會領養室現時有近百隻被遺棄兔仔，幾近接收上限。兔協幹事董芳宜擔心，有人因一時興起養兔仔，最後發現兔仔難以飼養或是有攻擊性就決定棄養，令兔仔身心受創。

來到兔年，董芳宜直言，憂慮兔仔成人氣飼養寵物，再淪為大量棄養。為何擔心主人棄養？董芳宜面有難色，坦言：「基本上我們每日都會收到求助電話，包括街邊遭棄或自己想棄養，甚至由社工或漁護署轉介的個案。」但由於兔協空間有限，去年只能接收68隻新兔仔，在兔協只能接收100隻兔仔的上限下，現已收了99隻遭遺棄的兔仔。

兔仔年紀愈大，或是患病就愈難有人領養，可惜，通常被送到兔協的兔仔都是年老患病的多，導致兔協愈來愈多老兔無人領養，可供騰出接受新兔的位置不多。董形容為「惡性循環」，情況於疫情下愈趨嚴重。疫情前2019年共有72隻兔仔被領養，但至2022年則大跌66%至24隻，而去年疫情高峰時期，更有近3個月無兔仔被領養。

董芳宜稱，兔仔生命長達10多年，若要飼養應把兔仔放入人生規劃，顧及家人或另一半是否可以接受；而兔仔醫療費用之貴，可由最少4位數字至6位數字不等，需考慮個人財政狀況和能力，「當兔仔係一個你嘅家庭成員，當你決定懷孕生一個小朋友，你考慮嘅嘢，我相信同飼養一隻兔仔係無分別！」