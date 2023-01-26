怕生保易中暑　兔仔非溫馴易養

不少人因兔子可愛得意決定飼養，見到兔子時不禁大呼「卡哇依！」，甚至會用手輕輕撫摸兔子身上軟滑的毛，又會想抱起兔子來個親密接觸。不過，其實兔子膽子很小，貿然有陌生觸碰容易受驚，牠們會以咬人、抓人等身體語言表達自己，非一般人所想的溫馴易養。香港兔友協會建議，養兔子需具觀察力，又提醒兔子盡快絕育可減低牠們患癌機率。兔子身體較為脆弱，大眾印象中的紅蘿蔔其實絕非良好飼料，而寵物店常見出售的啫喱、糖、粟米條等均不適合兔子，建議兔子主食應以牧草為主，另可加入有葉蔬菜及兔糧。

兔協幹事董芳宜表示，兔子沒有聲帶，故在表達自己情感時會使用身體語言，包括咬人、抓人，對主人也有攻擊性，容易令不了解兔子習性的主人不喜歡；加上兔子位於食物鏈底層，隱藏自己是牠們的天性，故在生病時也會隱藏病徵，「有時生病都仲好生猛」，董表示主人需要具觀察力，留意牠們的排便、飲水等情況。

兔子生存環境也有特定要求，例如養兔子需恒溫在攝氏20度至25度的環境，香港夏季酷熱或需全日開冷氣，否則兔子中暑的死亡率達80%。而兔協於兔籠亦會放毛公仔，董解釋，雖然兔籠需保持清潔，但為了令兔子有自己熟悉的味道陪伴，放毛公仔可讓牠們更有安全感；而兔子每天也要有活動時間，除在兔籠內，兔子會有「放風」時間，而在大圍欄內加入隧道等玩具，可迎合兔子喜歡「捐窿」的天性。