東方日報A1：初三赤口轟三槍　警射醉菲漢重傷

前日大年初三赤口夜晚，警方兩度接獲坪洲同一單位噪音投訴，兩名警員登門處理，兩名醉醺醺的菲律賓籍男子，應門後突發難施襲，有人更出手叉頸，把警員推落樓梯後窮追猛打，警員施放胡椒噴劑亦無力招架，慌亂下連轟3槍並拘捕兩人。中彈醉菲漢手、腹受傷，送院搶救後命危。兩名警員受輕傷，經治理後無礙。警方正調查疑兇施襲時是否持有具攻擊力物件或武器。遇襲「老差骨」選擇開槍惹外界質疑，警方強調是根據使用武力守則，認為使用槍械實屬「應該」。

涉嫌襲警的中槍男子Oliver（43歲），身高約1.8米，身形魁梧，他在中環經營美容店，主要做同鄉生意；與他同被捕的33歲男友人Chris，報稱在高爾夫球場任職技工，兩人均為菲律賓人，居於坪洲並持有香港身份證。前日晚上，永安街6號二樓一個劏房單位舉行燒烤聚會，屋內4男4女菲律賓人飲酒狂歡，喧嘩聲滋擾居民。警方當晚8時接獲投訴，並登門作警告，雖然屋內人士稍為收斂，惟其後又故態復萌，鄰近住客不勝其擾，約兩小時後再報警求助。

未幾，一名高級警員與一名警員登門了解，兩名帶有酒意的菲漢應門，有人疑因酒精影響致情緒失控，向該名高級警員叉頸施襲，再把他及其同袍推落樓梯。據了解，施襲者行徑兇暴，高級警員只能捱打，更兩度被「鎖頸」箝制致頸部呈現血印。他曾嘗試施放胡椒噴劑制敵無果。

遇襲警員發出口頭警告不果後，即拔出佩槍連轟3槍，3彈分別擊中Oliver的左手及左腹，他頓時鮮血直冒，倒臥在開槍警身旁約一米外。消息指，案中兩粒彈頭由Oliver的手部穿出，遺落在永安街；另一彈頭則遺留體內。在場人員通知上峰，大批身穿避彈衣及持長槍的水警小艇分區警員趕至現場，並以涉嫌「阻差辦公」及「襲警」，拘捕Chris，Oliver涉嫌「襲警」被捕，後者由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院，搶救後危殆。開槍警員的頸、腰及手部輕傷，與另一輕傷警員由直升機送院，治理後無礙。

涉事單位其餘兩男四女被帶返警署，警方機動部隊通宵作地氈式搜索彈頭，至早上近7時全數檢回，案件由水警總區重案組跟進。警方表示，被叉頸的警員加入警隊逾30年，工作期間沒有試過開槍，面對疑犯採取叉頸等暴力行為，警員發出警告無效，在感到生命受威脅或身體受嚴重傷害下開槍制止，行為適切並無違反使用武力守則。警方正調查疑兇施襲時，是否持有具攻擊力的物件或武器。

有兩段事發後的片段顯示，開槍警員表面無礙，Oliver的一名朋友則向他跪地求饒稱「唔好意思」，待另一名警員指示他「take care your friend！（照顧你的朋友）」後，他始查看Oliver，片段中不見有人替傷者急救。開槍警向同袍講述事發經過，期間解釋自己是無辦法，又比劃出叉頸及槍擊等動作。Oliver中槍後仍有知覺，他在另一段影片中神情痛苦，並把頭挨向前方消防員的臂膊，接受包紮。

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