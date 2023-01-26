建築界面臨人手不足　3至4年後問題達至高峰

本港人才流失情況嚴重，建築界更是面臨人手不足的重災區。俊和建築控股有限公司主席李家粦表示，近年建造業界推動創新科技以提升效率，紓緩人手不足及令工地更安全。不過，數碼化工程並不能完全取代人手，未來香港有大量基建，他認為輸入外勞才是解決之法，預計3至4年後人手缺失問題將達致高峰。

北部都會區、將軍澳137區、明日大嶼等項目，本港將有大量基建工程，面對建造業人手荒，李認為，引入外勞急需討論，近年工程造價愈推愈高，其實與人手荒有關；以紮鐵、釘板等勞力工作為例，日薪可達2,400至2,600元。他說：「如果佢日日返工，人工可以高過一個工程師。」但對於輸入外勞後是否有助降低工程造價，他坦言未必，因建築公司亦不打算以太低廉價錢聘請工人，但相信有助減緩造價升幅。

而為發展智能和數碼化工程技術，同時尋覓人才，俊和舉辦第3屆「俊和學生創新獎」比賽，參賽學生可構思推動世界可持續發展、維持生態平衡的工程解決方案，金獎優勝者將可獲得現金獎10萬元，歡迎所有就讀本地及大灣區的大專院校學生參與。