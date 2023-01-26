袁國勇倡港3至4月全面開放撤口罩令　減低冬季大爆發風險

新冠疫情肆虐本港3年後，港府終鬆綁大部分防疫政策，更有消息指，當局擬於3月解除口罩令。身兼政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇表示，應等待至3至4月，每日最低氣溫上升到至少攝氏20度，才撤銷口罩令，屆時即使本港全面開放，新冠、流感等傳染病會在夏季正常傳播，病毒存活時間較少，可鞏固社區混合免疫屏障，只要「捱過夏季這一輪」，便可減低冬季大爆發的來臨，免得公營醫療系統再度崩潰。

袁又提到，20年前發生沙士後本港已成立衞生防護中心，為對抗新冠奠下基石，特別是情報收集、應變及行政管理方面，加上香港有跟內地學術機構聯繫，早已得悉2019年年尾，內地出現與沙士相關的新冠病毒，通報政府做準備。惟本港於疫情初期的檢測量、隔離追蹤患者等工作尚有不足，政府應該反思是次疫情，進行像沙士疫情後的檢討，應對將來可能出現的新疫情。

至於疫苗接種方面，政府早前以「疫苗通行證」谷針，不過相關限制已於上月取消。曾任世衞助理總幹事、政府專家顧問的福田敬二指出，疫苗是抵禦病毒的主要防禦工具，市民日後或要定期打新冠疫苗，當中應以長者及慢性病患者為優先，而接種針距則需再研究，有可能比按年接種的流感疫苗更為密集。另一政府專家顧問劉澤星則認同，復常後需定期打新冠疫苗，但難用強迫手段谷針來推高接種率，應讓市民自由選擇。

而早前落力谷針的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，承認以往每3至6個月打1次新冠疫苗的做法已無人認同，認為日後成人打針的意義不大，「不是打針不打針可以解決」，不過保守起見，可觀察未來一至兩季會否出現新變種病毒株。他續指，港府應趁未來大半年，處理醫護人手不足、公營醫院需求過大等問題，推動基層醫療，宣傳家庭醫學概念，改變患者湧到公院求診的習慣。