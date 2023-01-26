前立會候選人曾錦榮詐騙選舉開支　押後至下月22日判刑

廉政公署早前落案起訴2020年立法會換屆選舉社會福利界候選人曾錦榮，指曾向選舉事務處提交虛假選舉申報書，以及企圖欺詐選舉開支，被控1項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為及1項企圖欺詐罪。曾錦榮早前承認上述2項控罪，還押至今（26日）在東區裁判法院判刑。裁判官王證瑜聽罷求情陳詞後，認為背景報告內容正面，接納屬單一事件，決定再為他索取社會服務令報告，進一步押後至2月22日才判刑，期間批准被告保釋。

28歲被告曾錦榮，報稱是前屯門區區議員。辯方引述報告指，當時本港出現疫情，被告自己出錢購買防疫物資給當區居民，但因欠缺進一步資金繼續購買，才犯下本案。辯方力陳被告並非為私利，而是為幫助有需要的人，被告已感到後悔，以後亦很可能失去註冊社工的資格，形容他上了沉重一課，冀法庭判處非即時監禁刑罰。

被告被控於2020年9月29日，在選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性陳述；及於同日向選舉事務處虛假地表示曾在2020年立法會換屆選舉中招致選舉開支，即被告曾在該選舉中以每人港幣8,000港元僱用徐嘉俊、潘麗婷及黃錦瑩為選舉助理而招致選舉開支。

案件編號：ESCC 1876/2022