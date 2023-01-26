沙頭角最快於明年初逐步開放　每日配額上限1000人

神秘的沙頭角禁區早於去年起局部開放，港府亦擬於明年首季起，逐步開放除中英街以外的整個沙頭角邊境禁區，每日開放上限700人的旅行團及300人個人遊。沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪今早(26日)在電台節目表示，同意逐步開放沙頭角，有足夠設施和配套，不過由於禁區範圍不大，當局會在試行後再檢討每日配額，以免一次過開放，無法負荷遊客量。

李冠洪續指，當局已經諮詢村長、地區組織等持份者的意見，政府提出增加約100個停車位予區內居民使用，並加設圍網保安設施在接壤中英街的範圍，避免遊客誤闖內地。他期望日後若全面開放沙頭角，應同時增加交通和地區設施，包括食肆、公廁及停車位。他又提到，開放中英街的問題複雜，涉及兩地政府磋商，建議將中英街規範成正式的過關點，只要持回鄉卡便可進入。

立法會議員劉國勳在同一節目稱，沙頭角有很多抗戰歷史文化地方、郊遊好去處作旅遊熱點，贊成逐步開放沙頭角，讓居民和旅遊配套可作充足準備。對於沙頭角碼頭半年前已開放，旅行團主要以碼頭上落，他認為沒有影響區內居民生活及交通，惟對當地商戶亦無太大得益，期望進一步開放沙頭角可帶動該區消費。另外，目前只有一條沙頭角公路出入沙頭角，他期望未來將設的個人遊，可開闢更多道路貫穿沙頭角；又相信政府長遠會考慮開放中英街。