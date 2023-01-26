垃圾徵費計劃目標今年內實施　謝展寰：3個月內重新招標

本港垃圾徵費計劃一波三折，政策宣揚多年至今仍未實施。環境及生態局局長謝展寰今日(26日)在一個電台節目中表示，將於2至3個月內就垃圾徵費的指定垃圾袋承辦商，重新招標，有信心可以年內落實計劃。至於電費年年加，他就引入競爭對香港未必適合，要待《管制計劃協議》完結後再考慮開放不同市場模式。

垃圾徵費計劃其中一個障礙是承辦商未能就垃圾袋生產事宜投得政府標書，政府去年底收到的標書全部高於預期，謝展寰稱已經調整條款，刪去需要在港設廠生產的要求，在2至3個月內會重新招標，確保年內落實垃圾徵費。一旦落實計劃，日後市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。

謝指，推出垃圾徵費後會繼續做好回收配套，政府過去兩年透過「綠在區區」，成功改變部分市民習慣，亦有更多下游設施參與，將回收點的固有形象打破，政府亦調整合作回收商的合約，他們需要將回收的物料轉為有用、可出售的產品，再按原料生產的物品數量付款，例如玻璃樽轉做玻璃砂、塑膠轉做切片等，不止回收網絡增加，下游的回收工業都有壯大。

至於電費問題，謝指政府與兩電續簽訂的《管制計劃協議》到2033年才完結，屆時會考慮不同開放市場的方式，又引用外國例子，引入太多競爭者會令各電力公司加大總投資額，甚至大於需求，一受到能源危機衝擊，部分就會倒閉，或會影響電力供應穩定，故對香港未必適合，亦無助減電費。 另外，政府目標在2050年前達致車輛零排放和運輸界別零碳排放，謝希望到2027年年底前有約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士行駛。政府今年開始會在東涌、九龍塘和將軍澳興建高速充電器，年內亦會有首個油站，轉型為電動車充電站。