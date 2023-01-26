居民爭取逾十年啟田道終建升降機　惟官員稱未能預計造價

政府曾在2018至19年度財政預算中，宣佈預留80億元以回應18區市民期望增加地區設施的訴求，政府近日向觀塘區議會提交文件透露，當局計劃動用有關款項，在連接啟田道和鯉魚門道興建升降機系統，方便居民出入。被問到工程造價，政府表示尚在勘測地質，未能預計成本，只能稍後提供。

文件透露，路政署計劃在鯉安苑入口處興建80米的有蓋行人通道，並在山坡內興建約100米的行人隧道，再在山坡內興建兩部55米高的升降機連接啟田道近啟田邨，每部升降機可載18人。政府去年9月展開地質勘測，預計在2024至2025年動工，並在2028至2029年完工。

九龍東直選議員顏汶羽指出，現時居民主要依賴匯景商場內的的電動扶手電梯上落藍田站至啟田道，若市民不使用該扶手電梯，只能使用商場外的一條露天長樓梯。而輪椅人士則需要「兜」15分鐘沿鯉魚門道及啟田道行人出入。顏歡迎政府落實有關項目，稱居民爭取升降機逾十年，工程可節省居民出入時間。不過他期望當局施工時做好隔音工作，減少對居民的影響。當行人通道落成時亦要採取措施分隔鯉安苑居民和通道的使用者，並安裝閉路電視確保治安。