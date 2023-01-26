港珠澳大橋往來非商用私家車增1000配額　今年第2季起發放

運輸署今日(26日)公布，港澳兩地政府同意，增加1,000個港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額，以加強港澳之間的陸路跨境交通。新增配額將由今年第2季起分兩個階段發放。新增的1,000個香港配額分爲公司及個人配額兩類，每類各500個，有效期為不超過3年。自大橋啟用至今，運輸署已發放共1,800個香港配額。

首階段會發放500個配額，公司及個人配額各250個，預計配額持有人可於今年第2季開始陸續使用大橋，至2026年5月31日止；而次階段會發放500個配額，公司及個人配額各250個，預計配額持有人可於今年第3季開始陸續使用大橋，至2026年7月31日止。若申請數目超出擬發出的指定配額數目，運輸署將按申請類別抽籤決定處理每宗申請的先後次序。

新增配額的申請資格維持不變。公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；而個人配額則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。香港配額的申請資格及牌證要求載於附件。持有有效香港配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人可以受惠。