港大研究：某干擾素抑制能消滅癌細胞的T細胞　致免疫治療失效

很多市民聞癌症色變，幸好現時醫學昌明，有不同臨床治療方案，包括屬於一線治療的免疫治療，利用藥物重新啟動免疫系統以對抗疾病。不過，免疫治療對癌症的有效反應率僅為20%至30%，成因或涉大量未知因素。港大醫學院的研究團隊發現，能消滅癌細胞的CD8+ T細胞，會被一種「I型干擾素」(IFN-I)抑制，導致腫瘤免疫治療失效。

正常而言，CD8+ T細胞會持續消滅癌細胞，抑制腫瘤增生。惟這群T細胞免疫效應功能會漸漸喪失，這種狀態稱為「T細胞耗竭」，腫瘤便能避過免疫系統並失控生長；因此，腫瘤免疫治療的主要目標是要防止或逆轉CD8+ T細胞耗竭。然而，當T細胞耗竭至完全喪失細胞免疫效應功能，免疫治療亦會失效，令療效僅得兩至三成。

研究團隊發現T細胞完全耗竭並失效的成因。團隊指，經分析癌症病人、體外培養免疫細胞及動物模型實驗後，發現長期而持續的IFN-I訊號誘發脂質過氧化，繼而令CD8+ T細胞完全耗竭，免疫治療最終失效。因此，IFN-I在「T細胞耗竭」的發展過程中，對腫瘤的免疫治療有十分不利的影響。而免疫治療失效的癌症病人體內，具有高水平的IFN-I干擾素訊號。

團隊也發現，對抗腫瘤免疫效應有害的「IFN-I-LPO通路」可作為一種生物標記，有望用於改善治療方案、實現患者的個人化治療。港大醫學院生物醫學學系助理教授寧珖聖強調，是項研究為增強免疫治療的療效開闢了新方向。團隊亦會繼續研究IFN-I在改善癌症病人對免疫治療失效的角色。研究成果已發表在學術期刊《Cell Reports》。