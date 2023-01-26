六旬漢二胡拉《榮光》被控無牌演奏　案件再押後至3月23日預審

六旬退休男子於2021年8月至9月，3度在旺角街頭拉二胡演奏社運歌曲《願榮光歸香港》時，被警察票控無牌演奏樂器。被告早前不認罪，惟控方在案件開審前申請押後，以待西九龍法院同一被告同一控罪的案件有裁決結果。案件今日（26日）在九龍城裁判法院再訊，據庭上披露，有關西九龍法院的案件被告已獲判無罪，但控方決定就本案繼續作檢控。控方又指將會就本案傳召專家就被告演奏的歌曲提證供。裁判官最終將案件押後至3月23日作預審，屆時將再定下案件開審日期。

68歲被告李解新，報稱退休人士，3張傳票控罪分別指他在於2021年8月3日、8月18日及9月9日，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在旺角地鐵站出口的公眾街道或道路上奏玩二胡。控方指本案將有11名證人，當中包括2名專家證人。控方指該2名專家是因應西九龍法院的裁決而決定加入，專家可說出被告當時演奏的歌曲與示威事件相關，並因而可能會引致有一些事件發生，從而指出被告沒有合法理由作出演奏。控方指2名專家當中仍有1人的證供未準備好，故需時押後準備。

被告今並無律師代表，並以普通話應訊。被告一度表示希望案件今天可有定案，並認為本案屬簡單案件，而同類事件在西九龍法院已有定案，只是本案發生的地點有所不同。不過裁判官表示，控方至今仍未準備好本案的所有證供，故如要就本案於今天作定案屬不切實際。被告最終同意將案件押後8星期作預審，裁判官亦指下次將會定出本案的開審日期。

案件編號：KCS38409-38411/2021