新春長假5日45萬港人外遊　11萬客訪港　按年勁升50及281倍

新春長假期結束，隨着本港出入境限制防寬，今年不少市民回鄉探親或出國旅行。根據入境處數字顯示，由年卅至大年初四(21至25日)，5日共有960,475人次市民及旅客出入境。其中出境外遊的港人共453,195人次，而訪港旅客共115,609人次，分別較去年勁升近50倍及281倍。

綜觀5日本港的出入境數字，以年卅的出境人次佔最多，共120,042人次港人及旅客出境，其中港人佔近91%(108,762人次)。而昨日(25日)為長假期最後一日，不少市民趕回港，在入境的139,476人次中，近83%為港人(佔115,075人次)，大部分經港珠澳大橋、落馬洲支線及機場管制站回港，分別有34,071、26,869、25,033人次。

今年新春出境外遊的港人共453,195人次，而訪港旅客共115,609人次，內地旅客及其他旅客分佔66,249及49,360人次。翻查去年紀錄，由年廿九至年初四(1月31日至2月4日)，5日總出境人數只有12,744人次，外遊港人有8,918，訪港旅客僅410人，內地旅客及其他旅客分佔287及123人次。