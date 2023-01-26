去年底消費指數創歷史新低　議員冀政府再派5千元消費券紓壓

疫情緩和，香港與內地正有序恢復兩地人員正常往來，惟經濟前景未明。有政黨今日（26日）發布去年12月的「消費者信心指數」，結果顯示「目前狀況指數」由6月時的83下跌至歷史低位73。有議員指數字只反映調查當時，疫情及經濟仍未反彈，市民財政狀況並非理想，市民對目前經濟狀況悲觀。因此，議員期望政府再派發不少於5000港元的消費券，以紓解市民經濟壓力，至於在恢復自由行上，則要有序安排。

該調查訪問862名香港市民，顯示「消費者預期指數」進一步回升，由去年6月時的105上升至113。至於「綜合消費者情緒指數」，則由去年6月的98回升至101，突破2021年6月水平。不過，「目前狀況指數」由去年6月時的83下跌至歷史低位73。

議員陳學鋒指出，雖數字反映市民對目前經濟狀況悲觀，但是市民展望情緒比上次更樂觀，反映政府的復常政策取向，令市民對經濟前景的看法變得較正面。他又稱「飯要一啖啖食」，即期望與內地通關後能有序地重啟自由行，「避免飯太多啃親自己」，以避免出現資源爭奪等情況。

另一議員周浩鼎日前已提出派發消費券提振經濟，被問到為何不派發現金時，他強調消費券比現金更優勝，直接用於本地行業及刺激經濟，而基層市民亦可用於日常生活所需。陳學鋒則指派發現金有機會出現儲蓄情況，未能令金錢流動。