政Whats噏：前區議員被指借錢唔還　網民：人人都知係張秀賢

新年流流習俗唔少，今日（26日）初五自然要迎財神，但有人唔單止財神迎唔到，甚至被人鬧爆借錢唔還添！咪就係本名黃兆祺嘅香港財經專欄作者渾水囉，佢前日(24日)就喺Facebook「大吐苦水」喎，唔知佢講緊邊個呢？而喺通訊軟件就有苦主群組，聲討有人借錢唔還。

話說佢喺初三赤口嗰日就約咗一班好友聚會，期間就同大家分享一個好出名嘅債仔，而且佢就係其中一個債主，佢形容呢個人「是一位社會知名人士，鎂光燈外，是很著名借錢不還的債仔。我是他的債主，他對我的訊息多次已讀不回......此君以前是做政治的，近年轉趨低調。」睇嚟呢個人係政治人物，而且佢嘅「借錢網絡」龐大，「左中右都有，身邊的朋友借到盡，以前做議員的義工、助理和街坊都借到盡，舊同學莊員也下手」，連經濟學教授、以前做金融後來營運餐廳嘅朋友、任職上市公司嘅同事、收藏家都比佢借過，而借錢藉口都好多，「例如選舉開支，借錢應急周轉，自己撞車，家人撞車，要去台灣發展水果事業」等等。

之不過，渾水都唔肯透露係邊個，只係叫大家自由心證、各自猜想，但係有人就幫佢答喎，已目前身在外地嘅童裝品牌老闆周小龍就喺貼文留言話「其實係人都知係張秀賢」，咁張秀賢係邊個呢？原來佢係前元朗區議會、前香港中文大學學生會會長，網上都有唔少討論區話佢借錢唔還，佢嘅選區居民就控訴佢「你自從當選以嚟，不停問你班義工團隊以各種名目借錢，東借一忽西借一忽，集腋成裘」。

正所謂一石激起千重浪，呢件事渾水提出來後好多人就引起討論，佢最後都堅持話唔開名，但就透露佢開貼文之後，「債仔」就主動搵翻佢，雖然成個溝通過程都聽唔到一句道歉，但都有一個還款方案出來。渾水就話雖則態度唔好，但都唔想「逼死他」咁話喎。東網曾致電張秀賢，惟未能聯絡上。