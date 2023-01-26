美國駐港澳總領事聲援黎智英　駐港公署斥為反中分子撐腰

去年上任的美國駐港澳總領事梅儒瑞，早前於戰略與國際研究中心(CSIS)論壇中發表演說，回應上月就壹傳媒黎智英擬就《港區國安法》案件聘請洋大狀的事件，批評人大常委會釋法擴大行政當局權力，而本港司法機構在過程中欠缺監察，可能進一步破壞香港司法獨立。梅儒瑞又指，美國會繼續批評北京或港府官員破壞香港高度自治的行徑，並不點名要求港府釋放黎智英等被收押的人士。外交部駐港特派員公署今早(26日)發表聲明嚴厲譴責，批評梅儒瑞詆毀香港法治和自由，惡意攻擊釋法，並為反中亂治分子撐腰，唱衰香港發展前景。

梅儒瑞在演說中提到，很多人不認同對壹傳媒黎智英、以及其他因《港區國安法》在囚被告的待遇，重申美方會繼續發聲，批評北京或港府官員破壞香港高度自治的行徑，並促請港府釋放所有被不公平拘留的人，並撤銷他們罪名。梅儒瑞又提到過去兩年共有15,000名美國人離港，佔在港美國人社群約兩成，目前仍有數萬名美國人及1,300間美國公司在港生活或營運，形容美國是「持份者」，美方發聲並非干預。他又提醒美國企業，《港區國安法》實施後，在內地營商的風險亦會在香港出現。

黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，更擬聘請洋大狀辯護。全國人大常委會早前表明涉及《港區國安法》的案件如果聘請不具有香港全面執業資格的海外律師擔任辯護或訴訟代理人，須取得特首發出的證明書，否則國家安全委員會應當介入，對該等情況作出判斷和決定。