認3年前管有噴漆破壞商場牆壁　18歲學生准保釋候判

1名男學生被控在逾3年前之凌晨在順利商場管有噴漆，意圖破壞商場牆壁。案件今天（26日）在觀塘裁判法院再提訊，被告承認1項管有物品意圖摧毀財產罪。裁判官決定准許他繼續保釋，至2月21日判刑。期間裁判官為被告索取感化及社會服務令報告。

本案被告何卓霖現年18歲，報稱社會科學副學士學生。他被控於2019年12月14日，在九龍秀茂坪利安道15號順利商場（一期）3樓行人天橋保管2罐噴漆，意圖在無合法辯解的情況下准許他人使用該物品，以摧毀順利商場的一幅牆。 據他今天承認的案情指，案發日凌晨有路人經過順利商場3樓的行人天橋時，見到十多名青少年在牆上貼貼紙和塗鴉，於是報案。執法人員到場後，發現牆壁被人貼上海報，及噴上政治口號，之後截查包括被告在內的多名人士。結果被告被發現背包內有2支用過的噴漆和手套。被告在警誡下表示，是帶噴漆給其他人使用。

被告的代表律師今天求情時指，被告是因一時衝動，及受當時的社會氛圍影響而犯案，現已深感後悔，願意賠償3000港元清潔費用，故希望法庭能盡量輕判，讓他可繼續學業。

案件編號：KTCC 1431/2022